Connessioni passione e comunità | il Lombardia visto e vissuto dalla Boccola

Bergamo. Sin dalle prime ore del mattino, sabato la Boccola ha iniziato a riempirsi di appassionati di ciclismo. Con il passare della giornata, e con l’avvicinarsi dei corridori professionisti, su quel tratto di strada si sono riversate anche persone che una gara ciclistica non l’avevano mai vista, e mai avrebbero pensato di vederla, ma oggi era impossibile restare indifferenti davanti all’entusiasmo che si respirava in quei duecento metri. La Boccola non è una salita dolomitica, non siamo a chissà quale dislivello, e lo strappo, a guardarlo bene, non è neanche così duro. Eppure, sulle Mura di Bergamo Alta oggi (come sempre quando passa il Giro di Lombardia) c’era il mondo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it