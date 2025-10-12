Connessioni passione e comunità | il Lombardia visto e vissuto dalla Boccola
Bergamo. Sin dalle prime ore del mattino, sabato la Boccola ha iniziato a riempirsi di appassionati di ciclismo. Con il passare della giornata, e con l’avvicinarsi dei corridori professionisti, su quel tratto di strada si sono riversate anche persone che una gara ciclistica non l’avevano mai vista, e mai avrebbero pensato di vederla, ma oggi era impossibile restare indifferenti davanti all’entusiasmo che si respirava in quei duecento metri. La Boccola non è una salita dolomitica, non siamo a chissà quale dislivello, e lo strappo, a guardarlo bene, non è neanche così duro. Eppure, sulle Mura di Bergamo Alta oggi (come sempre quando passa il Giro di Lombardia) c’era il mondo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: connessioni - passione
Le porte si aprono, le idee prendono vita PharmEvolution Convention-Evento della Farmaceutica è tornato, più grande che mai, da SiciliaFiera! Un viaggio tra innovazione, passione e connessioni che trasformano il mondo della farmacia Sei pronto a evol - facebook.com Vai su Facebook
Lombardia, gara per le connessioni internet satellitari: parteciperà Starlink di Elon Musk - Starlink, l’azienda di Elon Musk, per la fornitura di servizi di telecomunicazione sicuri ha fatto rumore. Come scrive ilgiorno.it
Starlink, la connessione internet civile di Musk potrebbe partire dalla Lombardia - Il possibile accordo tra SpaceX, l’azienda di Elon Musk che ha sviluppato il sistema Starlink, potrebbe partire dalla Lombardia. Segnala affaritaliani.it