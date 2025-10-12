Conflitto d’interessi in salsa immobiliare: il giudice compra, la società incassa, e nessuno controlla. Francesco Turco, classe 1983, oggi siede come giudice civile nel Tribunale di Chieti. Ma non è solo un magistrato. È anche il socio di maggioranza della L&F Immobiliare S.r.l., una società con sede a Francavilla al Mare che, nel 2018, ha acquistato due locali commerciali in via Emanuele Filiberto, nel cuore di Roma. Metrature importanti: 160 mq e 67 mq. Prezzo? 545.000 euro. Un affare. A vendere è la Albavis S.A., società anonima con sede in Lussemburgo. A comprare, formalmente, è la L&F Immobiliare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Conflitto d’interessi: può un giudice comprare immobili con la società di famiglia?