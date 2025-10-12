Il Comune di Modena partecipa alla Marcia della pace e della fraternità Perugia-Assisi, che si svolge oggi con il motto ’Imagine all the people’. A rappresentare l’Amministrazione comunale sarà l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli. "In un momento in cui disuguaglianze e prepotenze sembrano prevalere, in cui sono 56 i conflitti nel mondo dove i bambini non hanno diritti fondamentali, come quello all’istruzione o al gioco, l’adesione alla Marcia è per noi un atto di responsabilità e un messaggio chiaro: la pace è un diritto fondamentale di ogni essere umano, e va perseguita con coerenza, coraggio e determinazione – afferma l’assessora Federica Venturelli – assumendosi la responsabilità di contribuire a un cambiamento profondo, che metta al centro la dignità delle persone, il rispetto dei diritti e il rifiuto della violenza in ogni sua forma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Conflitti e sofferenze, non siamo spettatori"