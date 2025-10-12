Confermato l' interramento del traliccio in viale Abruzzo a Villa Raspa che permetterà il prolungamento della strada

Il Comune di Spoltore ha ricevuto da Terna risposta positiva alla richiesta avanzata nei mesi scorsi dal sindaco Chiara Trulli alla società che gestisce la rete elettrica nazionale riguardante l'interramento del traliccio numero 25 ubicato in viale Abruzzo. In questo modo sarà possibile. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

