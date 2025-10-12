Conerobus caos studenti Corse tagliate e guasti trema tutta la provincia di Ancona | I ragazzi lasciati a piedi
ANCONA A volte anche l?etimologia è importante. E se la parola autobus è frutto della crasi tra?automobile? e il latino?ombibus?, insieme. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
In questa notizia si parla di: conerobus - caos
Caos Conerobus, il sindaco sbotta: "Bus tagliati, comunicazione flop. Pronti a fare dietrofront sugli orari"
L’Amministrazione chiederà un nuovo incontro con Conerobus per tentare di risolvere la situazione. - X Vai su X
#Jesi contro Conerobus: «Cancellazioni intollerabili, disagi enormi per studenti e cittadini» - facebook.com Vai su Facebook
Conerobus, primo giorno di caos. Studenti a piedi e lavoratori in fila - Conerobus, primo giorno del nuovo orario invernale, con il servizio tagliato all’11% e subito le prime magagne all’alba: mancano gli autisti. Secondo ilrestodelcarlino.it
Ancona, bus pieno, gli studenti in strada per un’ora e gli autisti si scusano: «Colpa di Conerobus» - «È un fatto grave spendere 225 euro di abbonamento per gli studenti ogni anno e subire questi disservizi». Scrive msn.com