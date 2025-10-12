ANCONA A volte anche l?etimologia è importante. E se la parola autobus è frutto della crasi tra?automobile? e il latino?ombibus?, insieme. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Conerobus, caos studenti. Corse tagliate e guasti, trema tutta la provincia di Ancona: «I ragazzi lasciati a piedi»