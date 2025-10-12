Conegliano schianta Cuneo Firenze si rialza e vince al tiebreak

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Haak scatenata contro le piemontesi, Pinerolo passa facilmente a Macerata, Novara piega Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

conegliano schianta cuneo firenze si rialza e vince al tiebreak

© Gazzetta.it - Conegliano schianta Cuneo, Firenze si rialza e vince al tiebreak

In questa notizia si parla di: conegliano - schianta

conegliano schianta cuneo firenzeConegliano schianta Cuneo, Firenze si rialza e vince al tiebreak - break di lunedì contro Busto Arsizio, la Prosecco Doc non fa sconti alla Cuneo Granda, tornando alla vittoria da tre punti con un secco 3- Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Conegliano Schianta Cuneo Firenze