Condò sulla Nazionale | Italia Pio Esposito sta facendo come nell’Inter Ora Gattuso…

Internews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Condò sulla Nazionale, le parole del giornalista sulla squadra di Gattuso e sulla condotta del CT: ecco il commento a seguito del match con l’Estonia. Paolo Condò, giornalista, ha analizzato la vittoria della Nazionale contro l’Estonia per 3-1, in ottica playoff per il Mondiale. Intervistato dal Corriere della Sera, ha sottolineato come la squadra sia ormai concentrata sul match decisivo di marzo, che deciderà il destino degli azzurri. La situazione attuale. MONDIALE – «Con la testa noi siamo già lì. Ci siamo da tempo, perché era intuibile fin dal giorno della nomina di Gattuso che la partecipazione azzurra ai Mondiali si sarebbe giocata a fine marzo, e così sarà. 🔗 Leggi su Internews24.com

cond242 sulla nazionale italia pio esposito sta facendo come nell8217inter ora gattuso8230

© Internews24.com - Condò sulla Nazionale: «Italia, Pio Esposito sta facendo come nell’Inter. Ora Gattuso…..»

In questa notizia si parla di: cond - nazionale

cond242 nazionale italia pioPio Esposito chiarisce: «Contento per questo momento. A chi mi elogia o mi scredita dico che…» - Pio Esposito: «Cerco di ascoltare il meno possibile chi mi esalta o mi scredita» Francesco Pio Esposito, giovane attaccante di proprietà dell’Inter e protagonista con la Nazionale italiana, ha parlato ... Riporta calcionews24.com

cond242 nazionale italia pioCondò: “Italia, Pio Esposito sta facendo come nell’Inter. Ora Gattuso ha un compito” - Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così la vittoria per 3- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cond242 Nazionale Italia Pio