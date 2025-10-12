Condò critico sulla Juventus | Al momento è un gran caos A gennaio mi aspetto che la dirigenza chiuda questi due colpi
Condò, l’analisi del giornalista sulla Serie A: Napoli, Inter e Milan favorite per il titolo, i bianconeri sono ancora un cantiere aperto. Una corsa a tre, con le altre a inseguire. E una Juventus ancora indefinita, un “gran caos” che ha bisogno di un intervento sul mercato per trovare il giusto equilibrio. Dal palco del Festival dello Sport di Trento, la prestigiosa firma di Paolo Condò ha analizzato l’attuale corsa Scudetto, tracciando una griglia di partenza chiara e riservando un giudizio severo per i bianconeri. Condò: la sua griglia Scudetto. Secondo il noto giornalista, il campionato di Serie A è equilibrato e ricco di incognite, ma un primo gruppo di favorite si è già delineato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: cond - critico
Giffoni arriva nelle sale della comunità della Diocesi di Milano dal 13 al 17 ottobre: cinque mattinate di cinema dedicate agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Giffoni in a Day è un format interattivo, realizzato insieme ad ACEC Dio - facebook.com Vai su Facebook