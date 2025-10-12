Condò critico sulla Juventus | Al momento è un gran caos A gennaio mi aspetto che la dirigenza chiuda questi due colpi

Condò, l’analisi del giornalista sulla Serie A: Napoli, Inter e Milan favorite per il titolo, i bianconeri sono ancora un cantiere aperto. Una corsa a tre, con le altre a inseguire. E una Juventus ancora indefinita, un “gran caos” che ha bisogno di un intervento sul mercato per trovare il giusto equilibrio. Dal palco del Festival dello Sport di Trento, la prestigiosa firma di Paolo Condò ha analizzato l’attuale corsa Scudetto, tracciando una griglia di partenza chiara e riservando un giudizio severo per i bianconeri. Condò: la sua griglia Scudetto. Secondo il noto giornalista, il campionato di Serie A è equilibrato e ricco di incognite, ma un primo gruppo di favorite si è già delineato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

