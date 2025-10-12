Concorso scuola PNRR3 | prova scritte e prove orali per le classi di concorso accorpate come si svolgono Pillole di Question Time

Nel question time del 2 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata posta l’attenzione sul funzionamento delle prove orali in presenza di classi di concorso accorpate. La questione ha riguardato in particolare il numero di orali da sostenere. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - scuola

