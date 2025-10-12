Concorso PNRR3 bando pubblicato | ti aiutiamo a compilare la domanda Posti limitati

Orizzontescuola.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblicato il bando: ecco il nostro servizio di consulenza per la compilazione della domanda al concorso docenti PNRR3 Secondaria I e II grado, Infanzia e Primaria – con ebook incluso. Cosa include il servizio Sessione di consulenza online con un nostro esperto, in piccoli gruppi di massimo 4 partecipanti, della durata di 1 ora. Dimostrazione guidata della compilazione . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concorso - pnrr3

Concorso docenti PNRR3, bando a Dicembre: preparati e gioca d’anticipo. Video lezioni, libro “studio rapido”, 100 mappe mentali, simulatore con 8mila quesiti

Concorso a Cattedra, PNRR3: Libro Studio Rapido, con simulatore contenente 7mila quesiti + 100 mappe mentali interattive per velocizzare lo studio. Offerta limitata

Concorso scuola PNRR3: bando in arrivo in autunno, le novità

concorso pnrr3 bando pubblicatoConcorso docenti PNRR 3, bandi pubblicati: domande dal 10 al 29 ottobre, ecco come presentarle – Rivedi la Diretta - Il bando prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello speci ... Secondo tecnicadellascuola.it

concorso pnrr3 bando pubblicatoConcorso scuola Pnrr 3, bando pubblicato: posti, prove e requisiti - Pubblicati i bandi dei due concorsi scuola Pnrr 3 per infanzia, primaria, medie e superiori. Segnala quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Concorso Pnrr3 Bando Pubblicato