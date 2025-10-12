Concorso musicale Ultimo giorno per iscriversi
C’è tempo fino a domani per iscriversi alla seconda edizione del Concorso musicale internazionale "Città di Legnano". Promosso dall’Associazione Ensemble Amadeus, Fondazione Comunitaria Ticino Olona e Comune, con il sostegno di Fondazione Famiglia Legnanese e, da quest’anno, anche dei Rotary Club del Distretto 2042. L’iniziativa, nata dalla volontà postuma del baritono legnanese Franco Sioli (nella foto), è un’occasione di crescita artistica per giovani talenti di tutto il mondo. Due le sezioni principali. La categoria debuttanti - Premio Franco Sioli è rivolta a cantanti senza limiti di età e di qualsiasi nazionalità, e offre la possibilità di debuttare in ruoli d’opera e concertistici nelle produzioni della Stagione itinerari musicali 202526 dell’Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
