Concorso docenti PNRR3 ecco quando può essere indicato il servizio senza titolo Non vale 2025 26 FAQ Ministero

Pubblicati i bandi di concorso PNRR3 con DDG n. 29382025 infanzia primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria. Alcune FAQ del Ministero relative al servizio prestato senza titolo e al servizio del 202526.  L'articolo Concorso docenti PNRR3, ecco quando può essere indicato il servizio senza titolo. Non vale 202526. FAQ Ministero . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

