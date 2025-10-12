Conceicao Juve, l’analisi della Gazzetta: con le due punte, l’uomo più in forma della Juve rischierebbe di non avere più un ruolo definito. Un’idea affascinante, quella di passare a un attacco a due punte, ma che nasconde un rischio enorme: la possibile penalizzazione del giocatore più in forma, dell’uomo che ha letteralmente trascinato la Juventus tra settembre e ottobre. L’ipotesi di un cambio modulo al 3-4-1-2, come analizzato da La Gazzetta dello Sport, risolverebbe un problema in attacco ma potrebbe crearne uno ancora più grande, sacrificando il talento purissimo di Francisco Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conceicao Juve, l'eventuale cambio di modulo penalizzerebbe e non poco il portoghese: a cosa sta pensando Tudor, vantaggi e rischi