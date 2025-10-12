Conceicao Juve l’eventuale cambio di modulo penalizzerebbe e non poco il portoghese | a cosa sta pensando Tudor vantaggi e rischi

Juventusnews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conceicao Juve, l’analisi della Gazzetta: con le due punte, l’uomo più in forma della Juve rischierebbe di non avere più un ruolo definito. Un’idea affascinante, quella di passare a un attacco a due punte, ma che nasconde un rischio enorme: la possibile penalizzazione del giocatore più in forma, dell’uomo che ha letteralmente trascinato la  Juventus  tra settembre e ottobre. L’ipotesi di un cambio modulo al 3-4-1-2, come analizzato da  La Gazzetta dello Sport, risolverebbe un problema in attacco ma potrebbe crearne uno ancora più grande, sacrificando il talento purissimo di  Francisco Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conceicao juve l8217eventuale cambio di modulo penalizzerebbe e non poco il portoghese a cosa sta pensando tudor vantaggi e rischi

© Juventusnews24.com - Conceicao Juve, l’eventuale cambio di modulo penalizzerebbe e non poco il portoghese: a cosa sta pensando Tudor, vantaggi e rischi

In questa notizia si parla di: conceicao - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, come stanno Thuram, Conceicao e Bremer in vista del Villarreal

Conceicao Juve: la firma che legherà il portoghese ai bianconeri è imminente! Ecco quando arriverà

Ultimissime Juve LIVE: finalmente ci siamo! Stabilito il giorno in cui Conceicao firmerà con i bianconeri!

conceicao juve l8217eventuale cambioConceicao Juve, l’eventuale cambio di modulo penalizzerebbe e non poco il portoghese: a cosa sta pensando Tudor, vantaggi e rischi - Conceicao Juve, l’analisi della Gazzetta: con le due punte, l’uomo più in forma della Juve rischierebbe di non avere più un ruolo definito Un’idea affascinante, quella di passare a un attacco a due pu ... Si legge su juventusnews24.com

conceicao juve l8217eventuale cambioJuventus, svolta e nuovo modulo: occhio a David, Vlahovic, Openda, Conceicao e Zhegrova - La Juventus potrebbe cambiare modulo in vista del proseguimento della stagione. Come scrive fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Conceicao Juve L8217eventuale Cambio