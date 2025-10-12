Con la Suzuki Gallisterna Bike Day una due giorni di gravel tra i calanchi e la Vena del Gesso Romagnola

Ravennatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riolo Terme ha ospitato nel fine settimana il Suzuki Gallisterna Bike Day, due giornate di sport e convivialità nel cuore del Parco della Vena del Gesso Romagnola, Patrimonio Mondiale Unesco, lungo i percorsi resi celebri dai Campionati del Mondo di ciclismo 2020. Ritrovo, partenza e arrivo si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: suzuki - gallisterna

Con la Suzuki Gallisterna Bike Day una due giorni di gravel tra i calanchi e la Vena del Gesso Romagnola - Sabato la pedalata Gravel “Strade Bianche di Romagna” ha regalato ai partecipanti una giornata piacevole e partecipata tra i calanchi e le colline romagnole ... Riporta ravennatoday.it

Suzuki Gallisterna Bike Day: due giorni di gravel e MTB nel Parco della Vena del Gesso Romagnola - Sabato 11 ottobre e domenica 12 ottobre le biciclette – questa volta Gravel e mountain bike - sportmediaset.mediaset.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Suzuki Gallisterna Bike Day