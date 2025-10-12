Comunità energetiche rinnovabili tutti gli ostacoli da superare dietro l’occasione quasi persa dei fondi Pnrr

Le Comunità energetiche rinnovabili crescono, ma incontrano una serie di ostacoli. E stavolta rischino di perdere un'occasione, ossia una bella fetta dei 2,2 miliardi di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ammontano a tanto i fondi destinati a progetti di comunità (1,6 miliardi di euro) e gruppi di autoproduzione (600 milioni) con contributi a fondo perduto fino a un massimo del 40% delle spese ammissibili per potenziare o realizzare nuovi impianti fotovoltaici di soci. Data la necessità di rispettare le tempistiche indicate da Bruxelles (pena la mancata erogazione dei finanziamenti), però, il governo italiano ha proposto alla Commissione europea una rimodulazione del Pnrr, con l'obiettivo di destinare le risorse a questo punto non più utilizzabili (perché i progetti non riusciranno ad essere realizzati entro il termine previsto di giugno 2026) ad altri interventi in grado di utilizzare più rapidamente i fondi.

In questa notizia si parla di: comunit - energetiche

