Complimenti alla polizia per l’arresto di cinque pericolosi criminali

Ilpiacenza.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Rivolgo i miei complimenti alla polizia di Stato per l’importante operazione che ha portato all’arresto di cinque pericolosi criminali, ritenuti autori di violente rapine in Svizzera. L’augurio ora è che scontino fino in fondo le condanne, se verranno riconosciuti colpevoli dalla giustizia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: complimenti - polizia

Cinque spaccate in 48 ore: indagine lampo della polizia locale di Falconara che denuncia un 42enne - Ha preso di mira cinque stabilimenti sulla spiaggia nel giro di due giorni, spaccando porte e finestre per razziare i soldi del fondo cassa, ma è stato subito individuato e denunciato ... Riporta corriereadriatico.it

La Polizia trova cinque motori marini rubati due anni fa a Muggia - La Polizia di Trieste ha ritrovato, in zona Rio Ospo, cinque motori marini rubati ai proprietari circa due anni fa all’interno dell’ormeggio di una società nautica. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Complimenti Polizia L8217arresto Cinque