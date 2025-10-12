Compagnoni | Scudetto? Inter e Napoli le favorite ma bisogna tenere d’occhio un’altra squadra

Internews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Compagnoni, intervistato al Festival dello Sport, ha detto la sua sulla lotta scudetto, elencando le tre possibili contendenti al titolo. Durante il Festival dello Sport di Trento, Maurizio Compagnoni, giornalista e commentatore di Sky Sport, ha espresso il suo parere sulla corsa al Scudetto in Serie A e sulle prestazioni delle squadre più competitive. Secondo Compagnoni, le principali favorite per il titolo sono Napoli e Inter, ma ha anche sottolineato i notevoli progressi del Milan. Il giornalista ha apprezzato la prestazione dei rossoneri contro il Torino, evidenziando che non sono troppo lontani dalle prime due in classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

compagnoni scudetto inter e napoli le favorite ma bisogna tenere d8217occhio un8217altra squadra

© Internews24.com - Compagnoni: «Scudetto? Inter e Napoli le favorite, ma bisogna tenere d’occhio un’altra squadra»

In questa notizia si parla di: compagnoni - scudetto

Compagnoni sicuro: «Queste due squadre sono le favorite per lo scudetto. Sulla Juve di Tudor dico questa cosa»

compagnoni scudetto inter napoliCompagnoni: “Scudetto? Napoli e Inter grandi favorite. Il Milan farà fatica se…” - Il pensiero del noto giornalista a proposito delle squadre protagoniste al vertice della classifica di Serie A Inter e Napoli ... Come scrive msn.com

compagnoni scudetto inter napoliCompagnoni: "Scudetto? Napoli e Inter le grandi favorite, ma occhio a questa squadra..." - Maurizio Compagnoni, giornalista e commentatore Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb. Da tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Compagnoni Scudetto Inter Napoli