Comolli pronto a cambiare ruolo | svolta in casa Juventus! Arrivano conferme ecco di cosa si occuperà presto il dirigente francese Rivelazione

Comolli è pronto a cambiare ruolo: arriva la svolta in casa Juventus! Di cosa si occuperà presto il dirigente francese. Rivelazione. Un uomo solo al comando, l’architetto del nuovo corso. La rivoluzione in casa Juve è pronta a compiere il suo passo definitivo: Damien Comolli è destinato a diventare il nuovo Amministratore Delegato del club, con pieni poteri sull’area sportiva. Come analizzato dal giornalista di Sportitalia, Giovanni Albanese, si chiude la fase di transizione e si apre l’era del manager francese. La fine dell’era “dei tecnici”. La missione di Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino, chiamati da John Elkann per risanare i conti e gestire le tempeste legali, è considerata conclusa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

