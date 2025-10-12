Commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico Due giorni di sopralluoghi

Lanazione.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una missione per fare chiarezza e proporre soluzioni. Da mercoledì 15 a venerdì 17 ottobre la Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico sarà in Toscana per una serie di sopralluoghi e audizioni. La notizia è stata annunciata dall’onorevole Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, responsabile nazionale del Dipartimento Lavori pubblici e componente della Commissione. "Dalla prevenzione del rischio alle infrastrutture necessarie per mettere in sicurezza territori fragili come la provincia di Prato, il Mugello, la Piana fiorentina e la Costa, fino alla manutenzione ordinaria e straordinaria – spiega Mazzetti – la nostra regione ha bisogno di una nuova strategia contro il rischio idraulico e idrogeologico". 🔗 Leggi su Lanazione.it

commissione d8217inchiesta sul rischio idrogeologico due giorni di sopralluoghi

© Lanazione.it - Commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico. Due giorni di sopralluoghi

In questa notizia si parla di: commissione - inchiesta

Italia respinge emendamenti Oms, Barbaro al GdI: "Difesa la sovranità nazionale, mi aspetto la stessa spinta sulla commissione d'inchiesta Covid"

Cubo nero, no alla commissione d’inchiesta. La maggioranza boccia la proposta: “Non ci sono elementi per indagare”

La Commissione d’inchiesta a Reggio: riflettori su caporalato e porto di Gioia Tauro

commissione d8217inchiesta rischio idrogeologicoCommissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico. Due giorni di sopralluoghi - I parlamentari saranno in Toscana dal 15 al 17 previste visite a Montemurlo e in Vallata. Segnala msn.com

Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano - Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ... Segnala radioradicale.it

Cerca Video su questo argomento: Commissione D8217inchiesta Rischio Idrogeologico