Commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico Due giorni di sopralluoghi

Una missione per fare chiarezza e proporre soluzioni. Da mercoledì 15 a venerdì 17 ottobre la Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico sarà in Toscana per una serie di sopralluoghi e audizioni. La notizia è stata annunciata dall’onorevole Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, responsabile nazionale del Dipartimento Lavori pubblici e componente della Commissione. "Dalla prevenzione del rischio alle infrastrutture necessarie per mettere in sicurezza territori fragili come la provincia di Prato, il Mugello, la Piana fiorentina e la Costa, fino alla manutenzione ordinaria e straordinaria – spiega Mazzetti – la nostra regione ha bisogno di una nuova strategia contro il rischio idraulico e idrogeologico". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico. Due giorni di sopralluoghi

