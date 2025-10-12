Commissariato di Carpi nessun incremento di agenti La denuncia del Siulp

Modenatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Già da diversi anni, forse troppi, abbiamo segnalato i problemi di sicurezza della città di Carpi, legati innanzitutto all’inadeguatezza degli organici che potrebbero essere appena sufficienti per una piccola cittadina”. A dirlo è il sindacato di polizia Siulp, che sottolinea una questione nota. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: commissariato - carpi

Cerca Video su questo argomento: Commissariato Carpi Nessun Incremento