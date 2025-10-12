Meditiamo il Vangelo del 12 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!» XXVIII domenica del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Luca Lc 17,11-19 Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 12 ottobre 2025: Lc 17,11-19