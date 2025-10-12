Coming Out Loud! | appuntamento al Centro SPI per testimonianze e dialogo
AVELLINO – Domenica 19 ottobre 2025, a partire dalle ore 17:30, il Centro SPI di Viale Italia 40 ad Avellino ospiterà “Coming Out Loud!”, iniziativa organizzata in occasione del Coming Out Day. L’evento, aperto a tutti, mira a favorire il dialogo e la condivisione di esperienze tra genitori e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Coming out day: appuntamento al Salotto - In occasione della Giornata Mondiale, sabato sera nel locale di viale Belforte, l’Arcigay organizza un set fotografico per ribadire al mondo i propri diritti L’11 ottobre si celebra in tutto il mondo ... Segnala laprovinciadivarese.it
MICHELE BRAVI / Fa coming out: “Mi sono innamorato di un ragazzo”. Su Facebook appuntamento alle 16 (oggi, 17 gennaio 2017) - Michele Bravi fa coming out: innamorato di un regista, il cantante porta a Sanremo 2017 Il diario degli errori, dedicata proprio al suo ex fidanzato (oggi, 17 gennaio 2017) Michele Bravi ha fatto ... Si legge su ilsussidiario.net