Com’era prima e come si chiamava Vladimir Luxuria tutti gli interventi chirurgici

Registrata all'anagrafe con il nome maschile di Wladimiro Guadagno, Vladimir Luxuria ha vissuto un'infanzia segnata da difficoltà legate alla sua identità di genere. Dopo aver completato il diploma, Vladimir Luxuria si trasferì a Roma negli anni '80 per proseguire gli studi universitari. Si iscrisse alla Sapienza – Università di Roma, dove conseguì la laurea in Lingue e Letterature Straniere con il massimo dei voti, ottenendo un 110 e lode. La sua tesi fu dedicata allo scrittore Joseph Conrad, dimostrando una profonda passione per la letteratura e le lingue straniere. Questa formazione accademica non solo le fornì una solida base culturale, ma le aprì anche le porte verso una carriera poliedrica che spaziava dall'arte alla politica.

