Come sostituire Lobotka? De Bruyne arma a doppio taglio | il dato parla chiaro

Spazionapoli.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’infortunio di Stanislav Lobotka complica i piani in casa Napoli, con ora Conte alla ricerca di un sostituto: De Bruyne non scontato Il Napoli per le prossime sfide, oltre a Matteo Politano, dovrà fare i conti con l’assenza di Stanislav Lobotka, cervello della squadra. La sua indisponibilità sicuramente si farà sentire, con Antonio Conte che ora studia possibili mosse, alcune anche a sorpresa. Nelle ultime settimane si è parlato di un impiego da regista per Kevin De Bruyne, che già in carriera – delle volte – ha occupato quella posizione di campo. Un dato però fa ben riflettere, con il tecnico che a breve dovrà tirare le somme. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

