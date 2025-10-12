COME IN UN FILM! Valentin Vacherot vince il Masters 1000 di Shanghai da n204 del mondo! Sconfitto il cugino Rinderknech
L’ultimo capitolo della favola ha come protagonista Valentin Vacherot. Il tennista monegasco completa queste due indimenticabili settimane trionfando nella finale del Masters 1000 contro il cugino Arthur Rinderknech, vincendo in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 dopo due ore e quattordici minuti di gioco. Il monegasco diventa il quinto giocatore della storia a vincere il primo titolo in un 1000 e soprattutto diventa il primo tennista al di fuori dai 200 del mondo (era n°204 prima del torneo) a vincere un Masters. Un successo che ovviamente cambia la carriera di Vacherot, primo monegasco a vincere un titolo ATP, che si trova ora al numero 40 del ranking mondiale, facendo un balzo di 164 posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
