Columbus Day Trump ripara le statue del navigatore devastate perché razziste Meloni | Italia-Usa mai così uniti

Nel giorno dei festeggiamenti del “Columbus Day”, gli eventi dedicati al navigatore genovese, il primo a “scoprire” le Americhe nel 1492, il presidente Donald Trump segna un passo decisivo verso il ritorno alla valorizzazione di questo simbolo di unione tra Italia e Usa. L’amministrazione americana ha deciso di dare nuova vita alle statue di Cristoforo Colombo negli Stati Uniti. Dopo essere state vandalizzate e decapitate nel 2020, divenendo il centro della battaglia culturale scoppiata in seguito all’uccisione di George Floyd, ora le statue sono in via di riparazione e ristrutturazione pronte a essere di nuovo esposte, anche se in luoghi meno simbolici delle piazze che hanno occupato nelle maggiori città americane, da Richmond a Boston. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

