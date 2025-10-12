Columbus Day Trump ripara le statue del navigatore devastate perché razziste Meloni | Italia-Usa mai così uniti
Nel giorno dei festeggiamenti del “Columbus Day”, gli eventi dedicati al navigatore genovese, il primo a “scoprire” le Americhe nel 1492, il presidente Donald Trump segna un passo decisivo verso il ritorno alla valorizzazione di questo simbolo di unione tra Italia e Usa. L’amministrazione americana ha deciso di dare nuova vita alle statue di Cristoforo Colombo negli Stati Uniti. Dopo essere state vandalizzate e decapitate nel 2020, divenendo il centro della battaglia culturale scoppiata in seguito all’uccisione di George Floyd, ora le statue sono in via di riparazione e ristrutturazione pronte a essere di nuovo esposte, anche se in luoghi meno simbolici delle piazze che hanno occupato nelle maggiori città americane, da Richmond a Boston. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Trump proclama il Columbus Day: “Vittima della cancel culture, vero eroe americano”
12 ottobre, giorno della scoperta dell’America. Oggi (e domani negli Stati Uniti, per volere del Presidente Trump che ha ripristinato il “Columbus Day”) celebriamo, nel nome di Cristoforo Colombo, il coraggio, l’ingegno e la visione di un grande italiano che ha c - X Vai su X
