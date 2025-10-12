Colpita da un' auto mentre pedala in bicicletta donna sbalzata | è grave in ospedale
Grave dopo l’incidente in bicicletta. E’ critica la situazione di una donna di 74 anni, coinvolta in un sinistro nel corso della serata di sabato 11 (il terzo della giornata, dopo quelli mortali dell'Adriatica e di via Bologna) in via Borgo San Giovanni, a Bondeno. La signora, residente in zona. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: colpita - auto
Cucciola di volpe colpita alla testa da un'auto: portata al Cras di Campomorone
Crollano pezzi di cemento dal cavalcavia, chiusa l'Aurelia a Rosignano: colpita un'auto in transito
Crollano pezzi di cavalcavia a Rosignano Solvay: colpita auto in transito. Chiusa Aurelia
Rc auto in aumento, ma in Sardegna i prezzi sono più bassi: tutti i dati Dalla fascia di età più colpita dai rincari ai costi provincia per provincia: ecco dove si paga meno - facebook.com Vai su Facebook