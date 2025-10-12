Colpisce la compagna e il padre di lei con una bistecchiera poi li chiude in casa | arrestato nel Milanese

Un uomo di 37 anni è stato arrestato questa mattina a Cassano d'Adda (Milano) per aver aggredito la compagna e il padre di lei con una bistecchiera: li ha poi chiusi entrambi dentro casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: colpisce - compagna

Aggredisce la compagna con una stampella, poi prende un coltello e la colpisce più volte

Notte di terrore: prende a calci e pugni l'ex compagna, accoltella la madre e colpisce la figlia di 7 mesi: arrestato

Colpisce la compagna al labbro con il cellulare e minaccia i genitori per avere soldi

Colpisce la compagna con una bistecchiera e le rompe un braccio: arrestato https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/12/news/aggredisce_compagna_cassano_d_adda_arrestato-424907977/?ref=twhl… - X Vai su X

Insiste per vedere il figlio, affidato all'ex compagna, e allora il padre di quest'ultima lo colpisce nell'intendo di allontanarlo https://tinyurl.com/btvhuter - facebook.com Vai su Facebook

Aggredisce la compagna e il suocero con una bistecchiera e li sequestra, i due scappano dalla finestra: trovati feriti e in lacrime per strada - Un 37enne è stato arrestato questa mattina dai carabinieri a Cassano d'Adda, Milano, per aver aggredito la compagna e il padre di lei con una bistecchiera, per poi chiuderli ... Segnala msn.com

Picchia la compagna e il suocero, poi li chiude in casa: la fuga dalla finestra e l'arresto del violento - Entrambi scappano da una finestra, un passante li vede feriti e chiama il 112 ... milanotoday.it scrive