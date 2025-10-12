Collisione in tangenziale Est due auto ribaltate | trauma cranico per un conducente
LECCE – Un incidente stradale si è verificato intorno alle 21 sulla Tangenziale Est di Lecce, in direzione Maglie, all’altezza dell’uscita 7B (San Cataldo-Via del Mare).Dopo una collisione, le due auto coinvolte si sono ribaltate, terminando la propria parabola una addossata al guardrail laterale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: collisione - tangenziale
Collisione in tangenziale Est, due auto ribaltate: trauma cranico per un conducente https://ift.tt/giGXeh1 https://ift.tt/wCYEOyt - X Vai su X
Collisione in tangenziale Est, due auto ribaltate: trauma cranico per un conducente - Il personale del 118 ha accompagnato in ospedale uno dei due uomini che erano alla guida, per accertamenti ... Segnala lecceprima.it
Lecce, incidente tra due auto sulla Tangenziale: c'è un ferito - Nell’auto ribaltata è rimasto ferito un uomo, soccorso dal 118 e trasportato in via precauzionale all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per accertamenti. Riporta leccesette.it