Collisione in tangenziale Est due auto ribaltate | trauma cranico per un conducente

Lecceprima.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Un incidente stradale si è verificato intorno alle 21 sulla Tangenziale Est di Lecce, in direzione Maglie, all’altezza dell’uscita 7B (San Cataldo-Via del Mare).Dopo una collisione, le due auto coinvolte si sono ribaltate, terminando la propria parabola una addossata al guardrail laterale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: collisione - tangenziale

collisione tangenziale est dueCollisione in tangenziale Est, due auto ribaltate: trauma cranico per un conducente - Il personale del 118 ha accompagnato in ospedale uno dei due uomini che erano alla guida, per accertamenti ... Segnala lecceprima.it

collisione tangenziale est dueLecce, incidente tra due auto sulla Tangenziale: c'è un ferito - Nell’auto ribaltata è rimasto ferito un uomo, soccorso dal 118 e trasportato in via precauzionale all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per accertamenti. Riporta leccesette.it

Cerca Video su questo argomento: Collisione Tangenziale Est Due