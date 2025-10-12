Collegamenti aerei in tilt | voli fantasma e tratte spostate monta la protesta in Puglia

È ancora polemica sui collegamenti in Puglia, tra voli fantasma e rotte che vengono smistate su altri territori, tra le proteste di un'utenza che in qualche caso aveva addirittura. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Collegamenti aerei in tilt: voli fantasma e tratte spostate, monta la protesta in Puglia

In questa notizia si parla di: collegamenti - aerei

La Puglia resta a terra all’alba. È stato cancellato il volo Bari-Milano delle 6.20 accrescendo così il disagio per chi viaggia per lavoro. Un altro tassello si aggiunge al quadro delle difficoltà nei collegamenti aerei da e per la P - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza dei voli aerei: le nuove regole EU per le operazioni di assistenza a terra http://dlvr.it/TNZLv4 #AEREO #Istituzioni #voli #aeroporto - X Vai su X

Aerei: chi torna a volare dal 3 giugno - Finisce il vincolo di quarantena da e per l’Italia e molte compagnie aree sono pronte a riattivare le tratte dal nostro paese, anche se la situazione è ancora piuttosto incerta Con la fine della fase ... Riporta panorama.it

Estate tempo di viaggi e voli da pianificare: ecco cosa offrono le principali compagnie - Dove andare, come organizzarsi, quanto tempo è necessario per raggiungere la destinazione e poi quanto pianificare in termini di spesa? Da ilsole24ore.com