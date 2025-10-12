Colleferro Grande festa e tanta emozione per l’inaugurazione della nuova sede delle Associazioni Avis comunale e Crescendo Insieme

Cronachecittadine.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – È stata inaugurata, Sabato 4 Ottobre, nei Giardini “Donatori di Organi” di Via Giotto, 90 a L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro grande festa e tanta emozione per l8217inaugurazione della nuova sede delle associazioni avis comunale e crescendo insieme

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Grande festa e tanta emozione per l’inaugurazione della nuova sede delle Associazioni “Avis comunale” e “Crescendo Insieme”

In questa notizia si parla di: colleferro - grande

Colleferro. Grande affluenza di pubblico per “Fabbrica di Cinema, Il Cementificio di Colleferro in 4 film”

Colleferro. “Conversazione su Eugenio Montale” anche il 18 Agosto nella Terrazza sull’Arena del Parco del Castello grande interesse e grande partecipazione

“Colleferro in Festa a Valle Purera”. Quattro giorni, seimila presenze. Una sesta edizione ricca di eventi. Ospite d’onore il grande Tony Esposito

30 anni in Barchetta, che festa a Colleferro - Raduni 30 anni in Barchetta, che festa a Colleferro Il 13 e il 14 settembre c'è stato il 3° Raduno Nazionale Città di Colleferro “Barchetta Social Club”, presenti moltissimi appassionati della spider ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Colleferro Grande Festa Tanta