Colleferro Grande festa e tanta emozione per l’inaugurazione della nuova sede delle Associazioni Avis comunale e Crescendo Insieme
È stata inaugurata, Sabato 4 Ottobre, nei Giardini "Donatori di Organi" di Via Giotto, 90 a
Colleferro. Grande affluenza di pubblico per “Fabbrica di Cinema, Il Cementificio di Colleferro in 4 film”
Colleferro. “Conversazione su Eugenio Montale” anche il 18 Agosto nella Terrazza sull’Arena del Parco del Castello grande interesse e grande partecipazione
“Colleferro in Festa a Valle Purera”. Quattro giorni, seimila presenze. Una sesta edizione ricca di eventi. Ospite d’onore il grande Tony Esposito
Ci sono traguardi che vanno oltre i numeri e raccontano storie di persone, di impegno e di una grande famiglia. I 30 anni di Nola Ferramenta a Colleferro sono uno di questi. Esprimiamo la più profonda gratitudine e apprezzamento a tutta la famiglia Nola e a
30 anni in Barchetta, che festa a Colleferro - Raduni 30 anni in Barchetta, che festa a Colleferro Il 13 e il 14 settembre c'è stato il 3° Raduno Nazionale Città di Colleferro "Barchetta Social Club", presenti moltissimi appassionati della spider ...