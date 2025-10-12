Colle | si ha diritto a sicurezza lavoro

14.25 "In Italia, ogni giorno, si continua a perdere la vita sul luogo di lavoro: il numero di decessi e infortuni resta tragicamente alto, anche in raffronto col resto della Ue. Ogni vittima è un volto a cui occorre dare voce. Ci sono persone,famiglie, storie interrotte che non vanno dimenticate. La sicurezza sul lavoro è un diritto inalienabile". Così Mattarella per la 75ma Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. "Costruire luoghi di lavoro più sicuri, dove vita e dignità di ogni lavoratore siano al 1° posto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it