Coerenza competenza coraggio a Calvanico dibattito pubblico con Tommasetti

Salernotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurelio Tommasetti, capo dell’opposizione nel Consiglio regionale della Campania, prosegue nei suoi incontri pubblici in vista delle elezioni regionali. Il consigliere regionale della Lega, candidato nel collegio di Salerno e provincia, incontrerà i cittadini di Calvanico al “G&G Bar” in piazza R. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coerenza - competenza

Ucei, Ratzinger mostrò coraggio e coerenza, fece la Storia - L'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane esprime "la sua vicinanza a Papa Francesco, ai vertici della Chiesa e all'intero mondo cattolico per la scomparsa del Papa emerito ... Si legge su ansa.it

Silvestroni: "10 anni di Fratelli d'Italia, 10 anni di coerenza e coraggio" - 10 anni di coerenza e coraggio nel sostenere i nostri valori fondanti di patrioti. Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Coerenza Competenza Coraggio Calvanico