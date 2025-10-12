Coerenza competenza coraggio a Calvanico dibattito pubblico con Tommasetti

Aurelio Tommasetti, capo dell’opposizione nel Consiglio regionale della Campania, prosegue nei suoi incontri pubblici in vista delle elezioni regionali. Il consigliere regionale della Lega, candidato nel collegio di Salerno e provincia, incontrerà i cittadini di Calvanico al “G&G Bar” in piazza R. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: coerenza - competenza

Cari concessionari e dealer: guidate le auto elettriche se volete venderle! Anche se oggi non vi interessa, domani dovrete farlo. L’appello di Stefano Brandini (De Stefani Group) a Fuoco Amico scuote il settore: i clienti vogliono coerenza e competenza. Pr - facebook.com Vai su Facebook

REGIONALI - L’avvocato candidata con I marchigiani per Acquaroli punta su coerenza, trasparenza e competenza: «Non ho bisogno di un seggio per vivere, ma... - X Vai su X

Ucei, Ratzinger mostrò coraggio e coerenza, fece la Storia - L'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane esprime "la sua vicinanza a Papa Francesco, ai vertici della Chiesa e all'intero mondo cattolico per la scomparsa del Papa emerito ... Si legge su ansa.it

Silvestroni: "10 anni di Fratelli d'Italia, 10 anni di coerenza e coraggio" - 10 anni di coerenza e coraggio nel sostenere i nostri valori fondanti di patrioti. Lo riporta ilgiornale.it