Coello e Tapia incantano I favoriti volano in finale

Lo show è totale, ma per loro, forse, si tratta semplicemente di un altro giorno ordinario in ufficio. Arturo Coello e Agustin Tapia dettano sempre legge all’ Allianz Cloud e volano in finale anche in questo Premier P1. Sotto gli occhi attenti di Paulo Dybala e Claudio Marchisio, nel penultimo atto del torneo meneghino, l’ispanico e l’argentino (campioni in carica e padroni delle classifiche mondiali) hanno disposto senza troppa fatica delle teste di serie numero 3 Lebron e Stupaczuk. Grazie a un 6-4 6-3 mai realmente in discussione, Coello e Tapia raggiungono la quattordicesima finale stagionale e ora puntano all’undicesimo titolo del 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

