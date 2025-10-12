Coello e Tapia incantano I favoriti volano in finale
Lo show è totale, ma per loro, forse, si tratta semplicemente di un altro giorno ordinario in ufficio. Arturo Coello e Agustin Tapia dettano sempre legge all’ Allianz Cloud e volano in finale anche in questo Premier P1. Sotto gli occhi attenti di Paulo Dybala e Claudio Marchisio, nel penultimo atto del torneo meneghino, l’ispanico e l’argentino (campioni in carica e padroni delle classifiche mondiali) hanno disposto senza troppa fatica delle teste di serie numero 3 Lebron e Stupaczuk. Grazie a un 6-4 6-3 mai realmente in discussione, Coello e Tapia raggiungono la quattordicesima finale stagionale e ora puntano all’undicesimo titolo del 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: coello - tapia
Malaga, Coello-Tapia dominatori. Bea fa festa in casa
Premier Padel Malaga P1: trionfo casalingo per Bea González e Claudia Fernández, settimo titolo stagionale per Coello e Tapia
Premier Padel Malaga P1: trionfo casalingo per Bea González e Claudia Fernández, settimo titolo stagionale per Coello e Tapia
Paulo Dybala a Milano per il torneo ‘Oysho Premier Padel’: l’incontro con i campioni Agustin Tapia e Arturo Coello ? La Joya: “Gioco poco a padel, lo faccio solo in vacanza. La racchetta regalata da Tapia? L’ho usata, ma non è cambiato molto…” Vai su Facebook
Paulo #Dybala a Milano per il torneo ‘Oysho Premier Padel’: l’incontro con i campioni #Tapia e #Coello ? La Joya: “Gioco poco a padel, lo faccio solo in vacanza. La racchetta regalata da Tapia? L’ho usata, ma non è cambiato molto…” #ASRoma - X Vai su X
Coello e Tapia incantano. I favoriti volano in finale - Nel femminile Josemaria e Sanchez all’ultimo atto con Fernandez e Gonzalez . Lo riporta msn.com
Malaga, Coello-Tapia dominatori. Bea fa festa in casa - Venticinque tornei targati Premier Padel, più undici conquistati nell’era del World Padel Tour: serve altro, come biglietto da visita di Coello e Tapia? gazzetta.it scrive