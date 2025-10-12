Codogno (Lodi), 12 ottobre 2025 – Sono in corso da questa sera, sabato 12 ottobre 2025, le operazioni di ricerca di un uomo di 61 anni scomparso da Codogno. L’allarme è scattato intorno alle 20.35, quando i Carabinieri, dopo aver raccolto la segnalazione dei familiari, hanno attivato il piano di ricerca persona dispersa. L’uomo si sarebbe allontanato volontariamente da casa nella serata del 10 ottobre, ma non avendo più dato notizie di sé, la preoccupazione è cresciuta, fino a richiedere l’intervento delle squadre di emergenza. Le precedenti ricerche dei familiari non hanno infatti dato esito. La battuta del territorio si sta concentrando nella zona di località Maiocca, dove sono impegnati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lodi con una squadra dotata di autopompa serbatoio, un’Unità di Comando Locale (UCL) e un’unità cinofila specializzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Codogno, ricerche in corso per un 61enne scomparso: mobilitati Vigili del Fuoco e Carabinieri