Coco Gauff regina di Wuhan a tutti i costi | Il coach non voleva che giocassi si sbagliava

Coco Gauff trionfa a Wuhan battendo Pegula: aveva uno stimolo in più, doveva dimostrare al suo coach che si era sbagliato non volendo farla giocare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

coco gauff regina wuhanCoco Gauff regina di Wuhan a tutti i costi: “Il coach non voleva che giocassi, si sbagliava” - Coco Gauff trionfa a Wuhan battendo Pegula: aveva uno stimolo in più, doveva dimostrare al suo coach che si era sbagliato non volendo farla giocare ... fanpage.it scrive

coco gauff regina wuhanCoco Gauff è la nuova regina di Wuhan: Jessica Pegula sconfitta in due set - La numero tre del mondo ha conquistato il titolo cinese imponendosi sulla connazionale Je ... Da eurosport.it

