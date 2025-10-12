Coco Gauff regina di Wuhan a tutti i costi | Il coach non voleva che giocassi si sbagliava
Coco Gauff trionfa a Wuhan battendo Pegula: aveva uno stimolo in più, doveva dimostrare al suo coach che si era sbagliato non volendo farla giocare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Arriva a Wuhan il 3º titolo WTA 1000 per Coco Gauff che in una finale tutta a stelle e strisce batte Jessica Pegula per 6-4 7-5, rimontando da 3-5 nel secondo parziale. È l’11º titolo in carriera per la giovane Coco - X Vai su X
