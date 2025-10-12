È la nostra prima gara in trasferta oltre che l’inizio di un periodo molto intenso. Giocheremo tante partite da qui alla pausa per le nazionali (24 novembre, ndr) - questo il commento di coach Priftis in vista della trasferta di domani - Sappiamo che quella con Cantù sarà una partita molto difficile e in cui l’aspetto mentale avrà una parte molto importante: noi siamo reduci da una vittoria, mentre loro da una serata davvero negativa (-40 contro Trento, ndr) e per l’idea che mi ero fatto nella preseason è stata davvero inaspettata. Quindi, ancor prima di parlare di basket, dovremo essere pronti fisicamente e mentalmente per fronteggiare un gruppo che scenderà in battaglia’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Coach Dimitris Priftis. "In trasferta voglio più equilibrio rispetto a due stagioni fa. Giocare alle 12? Meglio così»