"La situazione viabilità è grave, ma non deve diventare un mero dibattito politico". Chiare le parole di Cristina Tullini (nella foto), presidente Cna Terre di Pianura, a seguito delle dichiarazioni furenti di Bruno Bernardi, sindaco di Molinella, nei confronti della Città Metropolitana per la difficile viabilità del territorio della Bassa. "La situazione delle infrastrutture viarie che collegano Molinella a Bologna, Ferrara, Ravenna e Imola è oggettivamente di criticità – spiega Tullini –. Con un ulteriore aggravamento a seguito del crollo del Ponte della Motta avvenuto con l’alluvione del 2023 che ha isolato ancora di più questa area della Città Metropolitana e per questo abbiamo accolto l’invito del Comune a costruire un documento condiviso per sensibilizzare Città Metropolitana a individuare soluzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cna: "Dal sindaco dichiarazioni non condivise"