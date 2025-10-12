CMcom – Juventus torna Miretti | che piano ha Tudor per lui?

2025-10-12 13:08:00 Fermi tutti! Andrea Ajello 12 ott 2025, 15:08 Ultimi aggiornamenti: 12 ott 2025, 15:08 Miretti pronto a tornare a disposizione della squadra: dove giocherà nella Juventus di Tudor. L’ultima partita di Fabio Miretti con la maglia della Juventus risale a maggio 2024, contro il Monza, ultima giornata del campionato 20232024. Poi la stagione in prestito al Genoa e il ritorno adesso a Torino, condizionato però fin qui dai problemi fisici. Il classe 2003 ha vissuto mesi non semplicissimi, prima l’operazione alla spalla che ha concluso in anticipo l’avventura con il Genoa e negato la possibilità di giocare il Mondiale per Club con la Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com