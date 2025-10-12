Claudio Amendola quanto costa e cosa si mangia nei suoi ristoranti
Non solo attore. Claudio Amendola, dopo anni di successi in tv e al cinema, ha messo a frutto un’altra sua grande passione oltre la recitazione: la cucina. L’artista ha infatti aperto da tempo il suo ristorante Frezza nella capitale e recentemente, in primavera, anche a Milano. Il menù riflette ovviamente l’amore per la cucina romana, con classici come carbonara e amatriciana. Amendola ha sottolineato l’importanza di un ambiente accogliente, tra cucina a vista, arredi caldi e piatti tradizionali. Ha spiegato che non avrebbe mai accettato di snaturare le ricette: “La carbonara deve avere guanciale, pecorino e uova vere, non sono alchimie”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: claudio - amendola
I Cesaroni emozionano Giffoni, Claudio Amendola: "Diamo un messaggio di altruismo"
Claudio Amendola: “I Cesaroni parlano ancora ai giovani anche grazie alle piattaforme. Ecco perché non dimenticherò mai Antonello Fassari” – Intervista
Claudio Amendola: “A I Cesaroni ci siamo divisi le sue battute di Antonello Fassari. Una nuova stagione in scrittura”
Perché nessuno, davvero nessuno, è ciò che sembra. FUORI LA VERITÀ arriva al cinema dal 6 novembre. Un film di Davide Minnella con Claudio Amendola, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Leo Gassmann, Sara Drago, Eleonora Gaggero, Alice Lupparelli e Vai su Facebook
Claudio Amendola: «Certe battute sulle donne vietate nei film? A volte si esagera con il politically correct» - X Vai su X
Frezza, quanto costa mangiare nel ristorante di Claudio Amendola: Milano dopo Roma, la “cucina de coccio” dalla carbonara alla amatriciana. Tutti i prezzi - Un sogno, dopo quello della recitazione, che non è rimasto nel cassetto, ma si è concretizzato con l'apertura ... Lo riporta leggo.it