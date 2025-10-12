Claudio Amendola quanto costa e cosa si mangia nei suoi ristoranti

Non solo attore. Claudio Amendola, dopo anni di successi in tv e al cinema, ha messo a frutto un’altra sua grande passione oltre la recitazione: la cucina. L’artista ha infatti aperto da tempo il suo ristorante Frezza nella capitale e recentemente, in primavera, anche a Milano. Il menù riflette ovviamente l’amore per la cucina romana, con classici come carbonara e amatriciana. Amendola ha sottolineato l’importanza di un ambiente accogliente, tra cucina a vista, arredi caldi e piatti tradizionali. Ha spiegato che non avrebbe mai accettato di snaturare le ricette: “La carbonara deve avere guanciale, pecorino e uova vere, non sono alchimie”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it