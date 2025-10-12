Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis | è nato Leonardo Maria

E' nato Leonardo Maria, il secondo figlio di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: nel 2022 era nata Maria Vittoria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis: è nato Leonardo Maria

In questa notizia si parla di: claudia - dionigi

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi svelano il nome del secondo figlio

Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: svelato il doppio nome del secondo figlio

Uomini e Donne, Claudia Dionigi svela come si chiamerà suo figlio: bocciata la scelta di Lorenzo Riccardi

Ogni giorno una nuova avventura #claudiadionigi #lorenzoriccardi #fblifestyle #pregnant - facebook.com Vai su Facebook

Fiocco azzurro per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: svelato il nome del baby cobra - Claudia Dionigi ha partorito: è nato il secondo figlio da Lorenzo Riccardi, al suo fianco dal 2019 e suo marito dal 2024. Da donnaglamour.it

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis: “Benvenuto al mondo Leonardo” - Con un post condiviso su Instagram, la coppia di Uomini e Donne ha dato il benvenuto al secondogenito, il ... Scrive msn.com