Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis | Benvenuto al mondo Leonardo

(Adnkronos) – Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori per la seconda volta. Con un post condiviso su Instagram, la coppia di Uomini e Donne ha dato il benvenuto al secondogenito, il piccolo Leonardo nato ieri, sabato 11 ottobre. Leonardo Maria arriva tre anni dopo la nascita della primogenita Maria Vittoria. I due genitori . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: claudia - dionigi

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi svelano il nome del secondo figlio

Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: svelato il doppio nome del secondo figlio

Uomini e Donne, Claudia Dionigi svela come si chiamerà suo figlio: bocciata la scelta di Lorenzo Riccardi

Ogni giorno una nuova avventura #claudiadionigi #lorenzoriccardi #fblifestyle #pregnant - facebook.com Vai su Facebook

Fiocco azzurro per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: svelato il nome del baby cobra - Claudia Dionigi ha partorito: è nato il secondo figlio da Lorenzo Riccardi, al suo fianco dal 2019 e suo marito dal 2024. Lo riporta donnaglamour.it

Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis: “Benvenuto al mondo Lorenzo Maria!” - Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis: “Benvenuto al mondo Lorenzo Maria! Riporta isaechia.it