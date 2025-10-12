Giorgio Panariello ha trovato la serenità al fianco di Claudia Maria Capellini, che ha ben 25 anni in meno di lui. Claudia Capellini è nata a Cremona nel 1987 e fa la modella, l’influencer e la pr. Non si hanno molte informazioni su di lei, sappiamo che si è laureata alla IULM di Milano ma non si sa in cosa. La sua pagina Instagram conta quasi 28mila follower. È fidanzata con Giorgio Panariello dal 2016, il comico ha iniziato questa relazione dopo quella naufragata con Dalila Frassanito. Della loro storia d’amore si sa ben poco visto che sono apparsi solo raramente negli scatti dei paparazzi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Claudia Capellini, chi è la giovane fidanzata di Giorgio Panariello da 10 anni