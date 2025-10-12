Classifica Radio | Piazza Venezia di Annalisa e Marco Mengoni è il brano più ascoltato

La Classifica Radio stilata da Earone questa settimana ha una nuova numero uno, in una caldissima top ten nella quale le posizioni più alte sono occupate da Annalisa, Marco Mengoni, Lady Gaga e Tommaso Paradiso. Alla #10 (dalla #8), scendono i Pinguini Tattici Nucleari con Amaro. Firmato da Marco Paganelli, Giorgio Pesenti e Riccardo Zanotti, il brano è il quarto singolo estratto da Hello World, sesto lavoro in studio della band orobica. Ritorna in top ten, Golpe di Giorgia, nuovo estratto dall’album in uscita il mese prossimo G e che arriva dopo il successo del tormentone estivo Unica e la sanremese La Cura Per Me, classificatasi al sesto posto del 75esimo Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

