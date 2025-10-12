Classifica Radio | Piazza Venezia di Annalisa e Marco Mengoni è il brano più ascoltato
La Classifica Radio stilata da Earone questa settimana ha una nuova numero uno, in una caldissima top ten nella quale le posizioni più alte sono occupate da Annalisa, Marco Mengoni, Lady Gaga e Tommaso Paradiso. Alla #10 (dalla #8), scendono i Pinguini Tattici Nucleari con Amaro. Firmato da Marco Paganelli, Giorgio Pesenti e Riccardo Zanotti, il brano è il quarto singolo estratto da Hello World, sesto lavoro in studio della band orobica. Ritorna in top ten, Golpe di Giorgia, nuovo estratto dall’album in uscita il mese prossimo G e che arriva dopo il successo del tormentone estivo Unica e la sanremese La Cura Per Me, classificatasi al sesto posto del 75esimo Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: classifica - radio
Classifica Radio: “Pronto Come Va” dei Kolors arriva in vetta
Classifica Radio : Alfa e Manu Chao per la quinta volta in vetta con “A Me Mi Piace”
Classifica Radio: “A Me Mi Piace di Alfa” e Manu Chao, è il brano più ascoltato per la seconda settimana consecutiva
"Green Wave Hit" Clicca e guarda La classifica settimanale delle canzoni del "futuro" più ascoltate su Radio Green Stage. Scrivete nei commenti il titolo della vostra canzone del "futuro" o scrivete alla Redazione di RGS al 393 889 0466 #Radiogreenstage #po - facebook.com Vai su Facebook
La classifica AirPlay Radio Indipendenti della settimana vede in prima posizione Tiziano Ferro con “Cuore rotto”. Guarda tutte le posizioni #PMI #airplayradio #indipendenti https://earone.com/charts/earone-airplay-radio-indipendenti/2025/41… - X Vai su X
Classifica Radio, Irama ed Elodie arrivano al primo posto con “Ex” - L'articolo Classifica Radio, Irama ed Elodie arrivano al primo posto con “Ex” proviene da Metropolitan Magazine. Da msn.com
Classifica radio più interattive sui social: post Sanremo si sgonfiano tutte ma non Radio 24 - Con il 2025 ha debuttato qui su Primaonline la nuova classifica delle radio più attive sui social che offre ogni mese due infografiche: una composta Top video views e interazioni, l’altra dai Top best ... Lo riporta primaonline.it