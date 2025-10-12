Classifica Mondiale Superbike 2025 | Razgatlioglu vede il titolo Bulega a -39
CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE 2025. TOPRAK RAZGATLIOGLU 580. NICOLO BULEGA 541. ALVARO BAUTISTA 292. ANDREA LOCATELLI 284. DANILO PETRUCCI 284. ALEX LOWES 193. SAM LOWES 184. XAVI VIERGE 157. ANDREA IANNONE 137. AXEL BASSANI 129. REMY GARDNER 113. MICHAEL VAN DER MARK 101. DOMINIQUE AEGERTER 100. IKER LECUONA 90. GARRETT GERLOFF 86. JONATHAN REA 83. SCOTT REDDING 76. YARI MONTELLA 69. RYAN VICKERS 40. TARRAN MACKENZIE 27. BAHATTIN SOFUOGLU 25. MICHAEL RINALDI 10. TITO RABAT 9. SERGIO GARCIA 6. TETSUTA NAGASHIMA 2. ZAQHWAN ZAIDI 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
