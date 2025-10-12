Classici senza tempo all’Alighieri ’Lo schiaccianoci’ apre la stagione d’opera e danza Sarà un viaggio tra sogno e realtà

Si aprirà con il più classico degli spettacoli natalizi, Lo schiaccianoci, la nuova stagione d’opera e danza del teatro Alighieri, in programma dal 9 dicembre alla fine di aprile. La celeberrima fiaba, basata sul racconto di Hoffmann e sulle musiche di Ciajkovskij (9 e 10 dicembre), narra la storia della piccola Clara che riceve in regalo uno schiaccianoci e si lancia in un’avventura fantastica durante la notte di Natale. Il balletto vivrà in una nuova rilettura delle classiche coreografie di Petipa da parte di Nina Ananiashvili e Alexey Fadeechev, con il Balletto dell’Opera di Tbilisi, fra i più antichi teatri d’opera dell’Europa dell’Est. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

