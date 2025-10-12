civitanovese il debutto di marinelli caccia alla prima vittoria stagionale

All’assalto del Montefano per trovare la prima vittoria in campionato. Questa la mission della Civitanovese che alle 15 di oggi sarà impegnata allo stadio comunale Dell’Immacolata contro la locale compagine allenata da Lorenzo Bilò. Il match segnerà il debutto sulla panchina rossoblù per il neo tecnico Daniele Marinelli, che il club ha ufficializzato martedì in seguito all’esonero di Andrea Mercanti. L’allenatore è chiamato al primo successo, dopo che nei precedenti cinque turni la formazione rivierasca ha raccolto soltanto 2 punti. Per l’occasione, Marinelli dovrà fare i conti con l’assenza del capitano Visciano, fermato dal giudice sportivo per due giornate (salterà anche la prossima), mentre il giovane terzino Andrea Cosignani, che ha rimediato un pestone in allenamento, difficilmente sarà a disposizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

