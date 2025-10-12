Cittadini ’coach’ della raccolta differenziata
Carta, plastica, vetro. Sembra semplice, eppure qualche dubbio è lecito, e un ripasso ogni tanto non guasta. A Castenaso gli ’allenatori’ per una efficace raccolta differenziata sono volti noti in città, prestati a una buona causa dal titolo semplice, ma ambizioso: differenziare unisce. Partirà infatti a giorni una campagna voluta dal Comune per migliorare i numeri della raccolta rifiuti a Castenaso, in vista anche dell’arrivo della Carta Smeraldo a gennaio 2026. Al centro della campagna non ci sono fredde istruzioni, ma persone. Il signor Luigi Mengoli, con il suo tono diretto e ironico; il gruppo degli scout, sempre attenti a educare con l’esempio; e Franco Gazzetti, fornaio di Castenaso, simbolo di un sapere pratico che si trasmette ogni giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cittadini - coach
