E' già un primo snodo cruciale quello di Sesto San Giovanni per la Cittadella (ore 15 diretta sul canale Youtube dei milanesi) sul campo di una Pro Sesto, che ha conquistato 2 soli punti nelle ultime 3 giornate. I biancazzurri di Gori, dopo l'ottimo avvio, sono reduci da due sconfitte e per restare agganciati al treno playoff non possono perdere altro terreno. "La squadra ha svolto una buona settimana di lavoro – spiega mister Mattia Gori - giocheremo in uno stadio storico dove si sono disputate partite di Serie C ma anche di categorie superiori. La Pro Sesto è una buonissima squadra che lotterà fino alla fine per il vertice e dotata di un reparto offensivo molto forte.

Cittadella di scena a Sesto. E' già un esame da non fallire