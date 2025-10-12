Città del Messico ucciso il cantante argentino Fede Dorcaz | agguato fuori dagli studi tv

Fede Dorcaz ucciso a Città del Messico: rapina o esecuzione? Il mondo dello spettacolo in lutto. La scena dello spettacolo latinoamericano è stata scossa da una notizia drammatica: Fede Dorcaz, cantante e modello argentino di 29 anni, è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco giovedì sera a Città del Messico mentre lasciava le prove del programma televisivo Las Estrellas Bailan en Hoy. Secondo fonti locali, due uomini su una moto lo avrebbero intercettato e colpito ripetutamente. L’artista è morto sul colpo. Dorcaz, nato come Federico Docazberro, aveva costruito una carriera in rapida ascesa: brani entrati nella top 10 radiofonica messicana e collaborazioni con brand internazionali di moda. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

